Dirigentes da 777 Partners em visita ao CT Moacyr Barbosa - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Dirigentes da 777 Partners em visita ao CT Moacyr BarbosaRafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 27/07/2022 21:10

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou nesta quarta-feira (27) o pedido de cinco sócios Beneméritos do Vasco. A proposta obriga o Cruz-Maltino a abrir contratos com a 777 Partners. No entanto, a decisão em segunda instância não impede a realização da reunião do Conselho Deliberativo nesta quinta, na Sede Náutica da Lagoa, para recomendar ou não a aprovação da negociação com a empresa americana. A informação é do jornalista Wellington Campos, da Rádio Tupi.

"Constata-se, pois, a presença dos requisitos legais à concessão em parte da tutela recursal, [...] observados os limites objetivos desta demanda, para determinar que o réu franqueie aos autores pleno acesso aos documentos relacionados à constituição da Vasco da Gala Sociedade Anônima de Futebol, [...] no prazo de 48 horas a contar de sua intimação por oficial de justiça, sob pena de aplicação das medidas cabíveis", relata um trecho da decisão.



A ação sugerida por cinco sócios Beneméritos corre em segredo de justiça no TJ-RJ. Em primeira instância, a sentença rejeitou o pedido do grupo. Entretanto, em segunda instância, foi acatada em caráter de liminar nesta quarta-feira. O desembargador Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho argumentou que "há indicativos de que a constituição da Vasco da Gama SAF possa ocorrer em data próxima" após conceder a tutela antecipada.