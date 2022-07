Dirigentes do Vasco e representantes da 777 Partners - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 27/07/2022 18:11

Rio - Em dia de votação sobre a proposta da 777 Partners, três grupos da base de apoio da "Mais Vasco", do presidente Jorge Salgado, elaboraram uma carta nesta quarta-feira (27) em que recomendam a aprovação da SAF, mas com ressalvas sobre o processo de venda do futebol cruz-maltino para a empresa americana. A informação é do portal "GE".

Na carta, os aliados do presidente do Vasco declaram "apoio irrestrito à SAF e conclamam os conselheiros, sócios e apoiadores a votarem SIM" nesta quarta no Conselho Deliberativo e na AGE que será marcada em sequência".

No entanto, o último parágrafo conta com ressalvas de que são "radicalmente contrários à participação de qualquer membro executivo da atual gestão do clube em atividades remuneradas na SAF, a destacar os envolvidos diretamente nas negociações, sejam eles políticos ou profissionais".

Ainda de acordo com o portal, as ressalvas se referem ao CEO Luiz Mello, que tem participação na negociação com a 777 Partners. Além disso, pessoas ligadas ao Vasco admitem que haveria conflito caso o dirigente exercesse alguma função na SAF.

As outras ressalvas fazem referência à falta de segurança para a continuação do clube associativo, à necessidade de estruturação da associação e à cláusula de performance após 2027. A observação sobre o contrato da 777 se refere também por não considerarem suficiente "para garantir performance esportiva consistente e duradoura".

Confira a carta na íntegra:

"Caros vascaínos,



Hoje o Conselho Deliberativo do Vasco se reúne para votar uma das mais importantes recomendações da história do nosso clube. Os grupos abaixo assinados vêm a público declarar seu irrestrito apoio à SAF e conclamam seus conselheiros, sócios e apoiadores a votarem SIM hoje e na AGE que será marcada em sequência. A SAF é o símbolo da construção de uma nova era para o nosso futebol, tão maltratado nos últimos 20 anos. Acima de tudo, a SAF nos dá a chance de proteger o futebol do Vasco da luta política fraticida que nos dividiu por tanto tempo.



Em meio ao processo de constituição e aprovação da SAF, no entanto, é necessário que se ressaltem nossas preocupações com o futuro do Club de Regatas Vasco da Gama. Dado que a SAF é um projeto de longo prazo, cabe estabelecer alguns pontos de alerta aos vascaínos.



Entendemos que a negociação não trouxe segurança plena para a continuidade do clube associativo, com o qual havia de se ter maior cuidado. O clube é guardião da história que amamos – aquela que comporta a Resposta Histórica – e, portanto, resguardar a instituição deve ser tratado como prioridade. Há pontos a serem repactuados no futuro, em um ambiente de colaboração e entendimento entre o clube e a SAF. Zelar pela perenidade da associação é uma obrigação dos vascaínos e tal objetivo depende da garantia de receitas que tornem o Club de Regatas Vasco da Gama autossustentável. Uma das vias a serem perseguidas diuturnamente é a garantia de um programa de sócios estatutários atraente e capaz de promover a retenção dos associados.



Note-se também a necessidade de estruturação da associação para as mudanças que virão, com construção da capacidade de gestão de um contrato complexo e com ajustes estatutários coerentes e responsáveis, capazes de dar sustentabilidade e saúde financeira e administrativa ao clube associativo.



Alertamos ainda para o fato de que a cláusula de performance pós-2027 não é suficiente para garantir performance esportiva consistente e duradoura. A gestão do contrato requer atenção para que os benefícios da SAF não se esgotem depois de apenas alguns anos de parceria com a 777 Partners. O objetivo é o longo prazo.



Por fim, em nome da transparência e da ética, ressaltamos que somos radicalmente contrários à participação de qualquer membro executivo da atual gestão do clube em atividades remuneradas na SAF, a destacar os envolvidos diretamente nas negociações, sejam eles políticos ou profissionais. O processo em curso deve estar acima de desconfianças políticas e livre de conflitos de interesses.



Sem mais para o momento, subscrevemos



CONFRARIA VASCAÍNA

PETROVASCO

VASCO DO POVO".