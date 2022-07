São Januário - Arquivo / Agência O Dia

São JanuárioArquivo / Agência O Dia

Publicado 28/07/2022 09:30

Rio - O Vasco deu na noite da última quarta-feira mais um passo para a aprovação da SAF. O Conselho Deliberativo do clube aprovou em ampla maioria o parecer que recomenda a venda do futebol do Cruzmaltino para a 777 Partners.

A empresa norte-americana fez uma proposta por 70% das ações do Vasco e a negociação entre as partes está próxima de ser concluída. Agora, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) será convocada oficialmente nesta quinta-feira.

O presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, afirmou que o evento irá acontecer no próximo dia 7. A votação será na sede do Calabouço, mas em formato híbrido. A reunião do Deliberativo durou duas horas e ocorreu na náutica da Lagoa, também em formato híbrido.

A transferência do futebol do Vasco para a 777 foi recomendada por 181 dos conselheiros presentes em algum dos formatos. Houve uma voto contrário e sete abstenções.