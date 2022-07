Comissão Especial do Vasco avaliou a proposta da 777 Partners pela compra de 70% da SAF do clube - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 28/07/2022 16:18

Rio - O Vasco da Gama anunciou, nesta quinta-feira (28), a convocação para a AGE que definirá a venda de 70% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube para a 777 Partners. Vale lembrar que segue ativa a liminar que suspende os efeitos da sessão da última quarta, do Conselho Deliberativo, que recomendou as sócios a aprovação da venda.

A votação ocorrerá no dia sete de agosto, de forma híbrida, tendo votos online ou presenciais, na Sede do Calabouço.

Confira a nota oficial do Vasco da Gama sobre o assunto:

O Club Regatas Vasco da Gama informa que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada em 07/08/2022, foi convocada pelo Presidente da Assembleia Geral no dia de hoje, mediante protocolo na Secretaria confirmado por assinatura eletrônica.



Posteriormente, o Clube foi intimado de decisão liminar de 1ª instância, proferida no plantão noturno, que suspendeu os efeitos das deliberações tomadas na data de ontem pelo Conselho Deliberativo, que, por 181 votos a favor, 7 abstenções e apenas 1 voto contrário, recomendou a aprovação da constituição da SAF Vasco e a realização de operação societária, conforme parecer elaborado pela Comissão Especial para a Constituição da Sociedade Anônima do Futebol.



Ressalte-se que a decisão acima referida contraria decisão de 2ª instância proferida pelo juiz natural da causa, da qual o Clube tomou ciência na data de hoje, e que indeferiu pedido de suspensão da reunião do Conselho Deliberativo de 27/07/2022.



Sendo assim, a AGE do dia 07/08/2022, convocada regularmente, está mantida até segunda ordem.