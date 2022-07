Alex Teixeira deve estrear pelo Vasco contra a Chapecoense, em São Januário - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 28/07/2022 13:03

Rio - Após quitar a dívida de R$ 1,4 milhão com o técnico Ricardo Sá Pinto, a Fifa retirou o transfer ban, punição que impedia o Vasco de inscrever novos jogadores. Com isso, o clube está liberado para regularizar o atacante Alex Teixeira, que tem estreia prevista para o próximo domingo (31), contra a Chapecoense, em São Januário, pela Série B.

Para contar com Alex diante da equipe catarinense, o nome do atacante precisa ser publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até sexta-feira. O Vasco mantém otimismo e já adianta o processo para tornar apto o novo reforço.

O pagamento ao ex-técnico Ricardo Sá Pinto, com passagem pelo clube entre outubro e dezembro de 2020, foi realizado na sexta-feira (22). A cúpula cruzmaltina vivia a expectativa pela liberação do transfer ban, já que pretende anunciar mais reforços até o dia 15 de agosto, data que marca o encerramento da janela de transferências.