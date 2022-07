Eguinaldo comemora gol pelo Vasco - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 28/07/2022 21:47

Rio - O atacante Eguinaldo, de 17 anos, comemorou o seu primeiro gol pelo time profissional do Vasco, nesta quinta-feira (28) após a goleada do Cruz-Maltino por 4 a 0 sobre o CRB, em São Januário, pela 21ª rodada da Série B. O jovem jogador fechou o placar com o quarto gol e sacramentou o retorno do clube carioca à vice-liderança da competição, com 38 pontos. O atleta não escondeu a emoção e foi festejado pelos companheiros.

"Emoção inexplicável. Primeiro gol como profissional e em São Januário lotado. Não tem explicação para essa torcida maravilhosa. Estou muito feliz", destacou Eguinaldo em entrevista ao 'Premiere'.

No próximo domingo (31), o Vasco enfrenta a Chapecoense, às 16h, novamente em São Januário, pela 22ª rodada da Série B. Além disso, será a estreia do atacante Alex Teixeira, que é cria da base do Cruz-Maltino e retornou ao clube carioca após 12 anos.