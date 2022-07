Alex Teixeira - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 28/07/2022 17:00

Rio - O atacante Alex Teixeira foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário), nesta quinta-feira (28), e já pode estrear pelo Vasco contra Chapecoense, no próximo domingo (31), às 16h, em São Januário, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A torcida do Cruz-Maltino esgotou os ingressos da partida.

Após a Fifa retirar o Transfer Ban, que impedia o Vasco de inscrever novos jogadores, o atacante conseguiu ser regularizado pelo Cruz-Maltino. A punição ocorreu por uma dívida de R$ 1,4 milhão com o treinador Ricardo Sá Pinto e seus auxiliares. O clube carioca acertou as pendências na sexta passada.

Por conta da dívida, houve o receio do Vasco não conseguir inscrever o atacante para a partida contra a Chapecoense. Entretanto, o departamento jurídico e Rodrigo Eduardo agiram rapidamente e inscreveram Alex Teixeira em poucas horas.