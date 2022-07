Emilio Faro - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 29/07/2022 09:30

Rio - Sob o comando de Emilio Faro, o Vasco encerrou uma sequência negativa de três jogos e voltou a vencer na Série B. Ao fim da partida, o auxiliar minimizou sua importância na goleada de 4 a 0 sobre o CRB, de Alagoas, e exaltou a força do grupo cruzmaltino.

"O coletivo é o sinônimo da conquista. Um time que é forte coletivamente, a tendência é a vitória. Tenho falado muito que o grau de importância do Emílio é nenhuma perante ao coletivo. O coletivo é que vai colocar o Vasco no lugar devido. Hoje, comemoramos muito o primeiro gol porque representou a coletividade", afirmou.

Emilio já havia assumido o comando do Vasco durante a saída de Zé Ricardo, antes da chegada de Mauricio Souza. Após a demissão do ex-treinador, uma possível efetivação do auxiliar vem sendo defendida em São Januário. Faro afirmou que independente de quem irá dirigir o Cruzmaltino no restante da temporada, o mais importante é o acesso.

"A torcida do Vasco pode ter certeza que o ambiente hoje dentro do CT e realizada no grupo é uma coisa que eu, dentro de muitos anos de futebol, pouco vi. É uma situação muito voltada para o melhor do Vasco. Sei que eu vou estar dentro do contexto para fazer aquilo que me for solicitado. Não vai faltar esforço para ajudar o Vasco no acesso à Série A. Em que contexto? Não sei. Temos agora um momento difícil do acesso, que se aproxima do final e gera ansiedade. Vamos lidar com isso vendo cada jogo como mata-mata. Se o Emílio vai estar à frente ou do lado, o Vasco vem à frente", disse.