Andrey Santos comemora com Raniel um dos seus gols na vitória vascaína por 4 a 0 sobre o CRB - JORGE RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 29/07/2022 12:32

Rio - Destaque do Vasco na goleada sobre o CRB, na última quinta-feira, em São Januário, o volante Andrey Santos tranquilizou a torcida sobre sua renovação de contrato. Após a partida, na zona mista, ele garantiu que o acordo está encaminhado.

"A renovação está encaminhada, estou procurando focar cada vez mais dentro de campo para dar alegria para a torcida, igual eu pude fazer hoje", disse o jovem de 18 anos.

Na mira de gigantes espanhóis, como o Barcelona, e até de clubes brasileiros, Andrey tem contrato com o Vasco até agosto do ano que vem. A multa rescisória do jogador para o mercado interno é de R$ 14 milhões.

Na última semana, empresários do atleta se reuniram com executivos da 777 Partners para debater o assunto. A tendência é que eles voltem a conversar assim que o processo de venda da SAF for finalizado.