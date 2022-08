Lateral-esquerdo Paulo Vitor, apresentado no CT Moacyr Barbosa - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Lateral-esquerdo Paulo Vitor, apresentado no CT Moacyr BarbosaFoto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 03/08/2022 14:49

Rio - Nesta quarta-feira, o Vasco apresentou o lateral-esquerdo Paulo Victor, seu segundo reforço dessa janela de transferências. Nascido em Bocaiúva, em Minas Gerais, PV é filho de cariocas, foi criado no Rio de Janeiro e é torcedor do Cruzmaltino. Em coletiva, o novo camisa 66 da equipe vascaína demonstrou amor pelo clube.

"Pressão maior para mim e dentro de casa também. Jogar no Vasco é uma sensação inexplicável, amor que eu tenho pelo Vasco, apesar de afastado, nunca mudou. Espero dar meu melhor em campo, em tudo", afirmou PV.

O lateral disse que o título da Série B em 2009 foi o primeiro que ele acompanhou como torcedor. Na ocasião, o Vasco venceu o América-RN por 2 a 1, sendo o segundo gol marcado por Alex Teixeira, recém-contratado pelo clube e com quem Paulo Victor passou a dividir o vestiário.

"Meu pai sempre foi muito vascaíno, passou essa paixão pra gente. Quando o Vasco foi para a Série B, passamos a acompanhar mais. Foi o primeiro título do Vasco que acompanhei. Depois do Maracanã, fui pra casa em êxtase, ainda mais que era criança. Eu tinha oito anos. Quando cheguei no vestiário, Alex Teixeira foi primeira pessoa a me cumprimentar. Arregalei o olho. Eu o vi em campo e agora posso ser companheiro dele", disse.

O jogador de 21 anos chega por empréstimo junto ao Internacional até 31 de julho de 2023, com opção de compra. O gerente de futebol do Vasco, Carlos Brazil falou sobre o que espera do novo reforço.

"Estamos aqui para apresentar mais um reforço, veio do Inter emprestado, com opção de compra. A gente tinha uma necessidade de trazer um lateral-esquerdo pelo acidente do Riquelme, vimos no PV uma oportunidade muito boa para nos reforçar. Tenho certeza que vai nos ajudar no objetivo final da Série B, de atingir o acesso. Ele continua com a gente no decorrer do tempo, tenho certeza que vai ter sucesso, se Deus quiser, para o Vasco contratá-lo em definitivo", pontuou Brazil.