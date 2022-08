Jorge Salgado, presidente do Vasco - Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 03/08/2022 10:30

Rio - Revelado pelo Vasco, o meia Evander, de 24 anos, está muito perto de trocar o Midtjylland pelo Galatasaray, da Turquia. As partes teriam um acordo e o brasileiro deverá viajar para se apresentar ao novo clube nos próximos dias. Com o negócio fechado, o Cruzmaltino terá direito a receber uma parcela da transferência. As informações são do jornalista português especializado em transferências Pedro Almeida.

Evander Midtjylland/ Divulgação

Inicialmente, o clube dinamarquês havia pedido algo em torno de 10 e 15 milhões de euros para liberar o ex-jogador do Vasco. Porém, de acordo com informações do portal turco "Fanatik", o Galatasaray sinalizou com uma proposta de 6,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 35 milhões) e os dinamarqueses aceitaram.

Por ter sido clube formador e também por Evander ter atuado como profissional por três anos, o Vasco tem direito a 3,5% do valor da transferência. Caso o valor fechado seja realmente esse, o Cruzmaltino irá receber R$ 1,225 milhão pela venda do meia para o Galatasaray.

Evander chegou ao Midtjylland em 2018 cedido pelo Vasco por empréstimo. No ano seguinte acabou sendo vendido ao clube da Dinamarca. Na última temporada europeia, o brasileiro atuou em 45 jogos, fez 17 gols e deu oito assistências, sendo um dos destaques da competição.