Odair Hellmann recusa sondagem do VascoDaniel Castelo Branco

Publicado 02/08/2022 21:28 | Atualizado 02/08/2022 21:37

Rio - Após iniciar contato com Odair Hellmann, que deixou recentemente o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, o Vasco recebeu a recusa do técnico nesta terça-feira (2) após o treinador declinar da sondagem do Cruz-Maltino. Por enquanto, Hellmann decidiu permanecer fora do país. A informação é do portal "GE".

Ainda de acordo com o portal, as conversas foram iniciadas no início desta semana, através de Paulo Bracks, que será um dos dirigentes contratados pela 777 Partners. Nesta terça-feira, Odair Hellmann, que tem passagem pelo Fluminense, em 2020, anunciou que não vai voltar a trabalhar neste momento.

Há quase dois anos fora do Brasil, Hellmann comprou um imóvel e tem negócios nos Emirados Árabes. A negociação foi considerada positiva, mas por opção do treinador, decidiu esperar por mais um tempo até retornar ao futebol brasileiro.