Rio - Antes apontada como iminente, a contratação do atacante Gustavo Maia pelo Vasco não vai mais acontecer. Segundo o site "GE", o clube encontrou muitos obstáculos na negociação e desistiu de fechar com o jogador do Internacional.

Gustavo Maia chegaria por empréstimo, junto ao lateral Paulo Victor, já anunciado pelo Vasco. A vinda da dupla seria uma contrapartida pela liberação do lateral-direito Weverton, que seguiu para o Internacional.

Sem Gustavo Maia, o Vasco avançou pela contratação Bruno Tubarão, do Red Bull Bragantino. O Cruzmaltino já se acertou com a equipe paulista e está perto também de um acordo com o jogador. O clima é de otimismo pelo desfecho positivo.

Tubarão está no Bragantino desde 2018 e foi campeão da Série B em 2019. Atualmente, ele tem sido pouco aproveitado pelo técnico Maurício Barbieri.