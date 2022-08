Romário concedeu entrevista ao streamer Casimiro Miguel - Reprodução/Que Papinho

Publicado 03/08/2022 17:23 | Atualizado 03/08/2022 17:24

Rio - Irreverente nas palavras, como sempre, o baixinho Romário externou sua opinião sobre o futebol brasileiro, na atualidade. Em entrevista ao canal do streamer Casimiro Miguel, o ex-jogador criticou os atletas do país e, especificamente, a partida entre Vasco e Ituano na Série B.

Torcedor do Vasco, Casimiro perguntou ao ídolo do clube sobre o atual momento do Cruzmaltino.



"Por um acaso, eu assisti Vasco e Ituano, jogo de m***. Vasco horroroso. Claro que perdi meu tempo, os caras não jogam nada. Com todo o respeito ao Ituano, Mas o Vasco tem que passar por cima, f***. E não fez. Tenho uma gratidão pelo Vasco, quero que o clube saia desse momento. Quando acabou o jogo eu esqueci daquela p***", disse ele, sobre o empate em 1 a 1 entre os clubes.



Perguntado sobre o boato de que ele não gosta de assistir futebol, Romário não poupou palavras sobre a qualidade do esporte no Brasil.



"Não é isso (sobre não gostar de futebol). Eu não perco tempo assistindo futebol, porque é uma m***, os caras não jogam nada. Tem alguns jogos que dá para ver", afirmou.

Além de ser revelado pelo Vasco, Romário fez história pelo clube ao conquistar Carioca, Mercosul e Brasileirão, além de ter marcado o gol 1000 de sua carreira em São Januário, onde tem uma estátua.



Apesar disso, muitos vascaínos relutam a apontar o tetracampeão pela Seleção como ídolo, por causa de declarações do passado e uma passagem por rivais como Flamengo e Fluminense.