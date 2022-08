Figueiredo é titular do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 03/08/2022 12:14

Rio - Um dos destaques do Vasco da Gama nesta temporada é um menino criado na Colina e que, depois de muito ser lapidado, tem brilhado nesta temporada da Série B. Trata-se do atacante Figueiredo, peça importante no esquema tático do Cruzmaltino, atualmente comandado pelo interino Emílio Faro.

Figueiredo tem só 20 anos, mas carrega uma grande responsabilidade no plantel do Gigante da Colina. Este mesmo grupo, nos últimos jogos, vem apresentando alguns jovens criados nas categorias de base e que têm colaborado na difícil luta pelo retorno à Série A, como são os casos de Eguinaldo e Marlon Gomes.

Em entrevista exclusiva ao O Dia, Figueiredo destacou seu papel na rotina do Vasco e celebrou a boa fase vivida na primeira metade da competição, ressaltando a tranquilidade que os atletas com mais rodagem precisam dar aos que estão surgindo.

"Fico feliz de estar podendo ajudar o grupo, de fazer minha parte. Eu prezo bastante a união do grupo. Quanto aos dois meninos eu tive mais proximidade com o Marlon, que jogou bastante comigo no sub-20, na Copinha. Já o Eguinaldo chegou esse ano. Fez bons números no sub-20. E aqui no Vasco é assim, se usa bastante a base e tem que estar preparado para quando chegar a oportunidade. No dia a dia conversamos, passamos tranquilidade a eles, que eles possam dar o máximo, já que aqui a pressão é muito grande. Tem que ficar com a cabeça tranquila", disse o atacante.

Após ter se destacado na Copinha 2022, no mês de janeiro, Figueiredo foi integrado ao plantel principal pelo ex-técnico Zé Ricardo e aproveitou a oportunidade depois de ter sofrido com duras críticas quando ainda era um jogador em formação.

A campanha do Vasco na Série B do Brasileirão está dentro do planejamento traçado inicialmente, que mostrava a necessidade de se acostumar com o G-4. O atacante comentou sobre a virada de chave em sua carreira, além de indicar a importância da temporada.

"É muito gratificante para quem vem da base realizar esse sonho, vivenciar esses momentos. Em 2021 passei muitas dificuldades , recebi algumas criticas, pedi para jogar a Copinha. Foi uma mudança de chave muito importante na minha carreira. Fico feliz de estar podendo ajudar à equipe a retornar ao lugar de onde não deveria ter saído. Ainda não tem nada ganho, mas estamos no caminho. É um ano muito importante na história do clube e darei meu máximo para conquistarmos nosso objetivo", destacou.

Mesmo com imbróglios recentes envolvendo decisões judiciais, o clube de São Januário vem se preparando para a implementação de um novo modelo estrutura, que é a SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Novos costumes, nova estrutura e novo investimento. Para Figueiredo, não é um assunto que interfere atualmente a rotina do elenco.

"Nós jogadores encaramos como algo que irá ajudar, mas temos vivenciado nosso dia a dia pensando na Série B, que é o mais importante no momento. Vivemos o presente. Temos que estar focados na competição para chegarmos ao nosso objetivo."

O Vasco volta a campo pela Série B apenas na próxima terça-feira (09), desta vez fora de casa, contra a Ponte Preta. O Cruzmaltino luta para voltar aos trilhos da competição após queda de rendimento que culminou na demissão de Maurício Souza.

* Matéria do estagiário Leonardo Bessa, sob supervisão de Lucas Felbinger