Gabriel Dias chorando após ser substituido no duelo com a Chapecoense - Reprodução/Premiere

Publicado 03/08/2022 17:02

Rio - O Vasco da Gama informou, nesta quarta-feira (03), que o lateral-direito Gabriel Dias terá que passar por uma cirurgia no joelho direito, para tratar uma tendinopatia, que fez com que o jogador convivesse com dores diárias nos últimos meses. O atleta, inclusive, foi substituído no duelo com a Chapecoense por conta deste problema, e deixou o campo chorando.

"O atleta Gabriel Dias deixou a partida diante da Chapecoense, no último domingo (31/07), com dores no joelho direito. Foi reavaliado pelo DESP nesta quarta-feira (03/08) e sofrerá uma intervenção cirúrgica nos próximos dias. Após período considerado ideal para resposta positiva ao tratamento conservador, com base na literatura, que não ocorreu neste caso, houve decisão por parte do DESP para intervenção cirúrgica", comunicou o Vasco da Gama, em nota oficial.

Vale lembrar que a tendinopatia de Gabriel Dias foi diagnosticada na metade de junho, quando o jogador foi substituído do duelo com o Londrina por conta de dores no tendão patelar direito. O DM do Vasco optou pelo tratamento conservador, mas, como as dores persistiram, os médicos do Cruz-maltino optaram pela cirurgia. Com isto, a tendência é de que o lateral não volte a campo neste ano.

Aos 28 anos, Gabriel Dias chegou no Vasco da Gama em abril deste ano, após deixar o Cruzeiro. O jogador, que possui contrato com o Cruz-maltino até o final de 2023, disputou apenas 14 partidas pelo Gigante da Colina, e não marcou gols nem deu assistências. Ao todo, o lateral teve uma média de 67 minutos em campo por jogo disputado.