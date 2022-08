Fábio Gomes é o novo atacante do Vasco - Reprodução

Publicado 03/08/2022 13:09

Vasco da Gama acerta a contratação do atacante Fábio Gomes.



https://t.co/OyhyFwl24y#VascoDaGama pic.twitter.com/5VpbYcd9Gk — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 3, 2022 Rio - O Vasco anunciou, na tarde desta quarta-feira, a contratação do atacante Fábio Gomes, de 25 anos, que estava no Atlético-MG. Ele foi emprestado ao time carioca até o fim da Série B, com opção de compra ao fim do vínculo.

Fábio Gomes chegou ao Atlético-MG em janeiro, após bom desempenho no New York Red Bulls, dos Estados Unidos. No entanto, não conseguiu engrenar com a camisa do Galo. Ao todo, foram 16 jogos e apenas três gols marcados.

Este é o terceiro reforço do Vasco nesta janela. Antes, o clube já havia fechado as contratações de Alex Teixeira e PV.