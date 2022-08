Alex Teixeira no duelo com a Chapecoense - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 02/08/2022 15:25

Rio - O Vasco da Gama terá um importante desfalque para o confronto com a Ponte Preta, na próxima terça-feira (09). O meio-campista Nenê foi expulso no empate com a Chapecoense, e desfalcará a equipe. Sabendo disso, o técnico Emílio Faro, que também não contará com Carlos Palacios, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, planeja escalar Alex Teixeira na equipe titular.

No entanto, a comissão técnica se preocupa com a situação física do meio-campista, que ainda não tem ritmo de jogo. Porém, por se tratar de uma necessidade, a tendência é de que o jogador, de 32 anos, inicie a partida na equipe titular, e possa ser substituído no decorrer do confronto. Além de Nenê e Palacios, Emílio Faro também não contará com Yuri Lara, que também está suspenso.

Vasco da Gama e Ponte Preta se enfrentarão na próxima terça-feira (09), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli. O confronto será válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.