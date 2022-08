Paulo Victor foi apresentado no Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Paulo Victor foi apresentado no Vasco Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 03/08/2022 19:41

Rio - O atacante Fábio Gomes e o lateral-esquerdo Paulo Victor, novos reforços do Vasco da Gama, já tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quarta-feira (03). Com isto, a dupla está pronta para fazer sua estreia pelo Cruzmaltino.

Paulo Victor foi apresentado oficialmente nesta quarta e se emocionou bastante. Já Fábio Gomes fará sua primeira coletiva de imprensa apenas na sexta-feira. Mesmo assim, a dupla já realizou o seu primeiro treinamento junto do elenco e está à disposição do técnico interino Emílio Faro para os próximos compromissos.

Existe a possibilidade de Fábio Gomes e Paulo Victor fazerem sua estreia já na próxima terça-feira (09), no confronto com a Ponte Preta, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes disso, no entanto, o foco da torcida do Cruz-maltino fica para a AGE de domingo (07), que poderá concretizar a venda de 70% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube para a 777 Partners.