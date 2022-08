Emílio Faro - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Emílio FaroDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 01/08/2022 19:12

Rio - Próximo de concretizar a venda de 70% de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a 777 Partners, o Vasco da Gama segue, por enquanto, sem um treinador fixo. Com o último ato para o acordo com os empresários norte-americanos marcado para domingo (07), a tendência é de que o interino Emílio Faro siga no comando da equipe, e a decisão para contratar um novo treinador ficará para a próxima semana.

No planejamento da diretoria do Cruzmaltino, Emílio Faro estaria no comando da equipe nas duas primeiras partidas após a demissão de Maurício Souza, e, pelo fato do clube só jogar na terça-feira (09), a semana livre serviria para a contratação de um novo treinador. Porém, com a finalização da venda da SAF, a tendência é que a 777 Partners fique no comando deste processo a partir da próxima segunda-feira (08). A informação é do portal "GE".

No entanto, existe uma corrente entre conselheiros do Vasco da Gama, que defendem a permanência de Emílio Faro até o final da Série B. No entanto, mesmo tendo o apoio da torcida e do elenco, o técnico interino já falou, internamente, que não pretende ficar no comando da equipe. Portanto, a tendência é de que a 777 Partners busque um novo treinador após o duelo com a Ponte Preta.

Ainda com Emílio Faro no comando, Vasco e Ponte Preta irão se enfrentar na próxima terça-feira (09), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli. O confronto será válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.