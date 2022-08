Confusão entre PMs e torcedores do Vasco em São Januário - Reprodução/Twitter

Publicado 01/08/2022 17:45

Rio - O empate em 0 a 0 entre Vasco da Gama e Chapecoense, no último domingo (31), ficou bastante marcado por confusões nas arquibancadas de São Januário. No segundo tempo, alguns torcedores foram agredidos por policiais militares. Segundo apuração do portal "Esporte News Mundo", a diretoria do Cruzmaltino já está analisando as imagens do circuito interno do estádio e irá se reunir com os responsáveis pela segurança do local.

Algumas imagens compartilhadas por torcedores nas redes sociais mostram uma grande confusão em um dos setores de São Januário. Veja:

POLICIAL BATENDO COM O CASSETETE NA CARA DO TORCEDOR JÁ IMOBILIZADO.

Veja o torcedor levantando a mão pedindo pra parar e o PM batendo nele na cara com o cassetete ainda.

.

(Antes já tinha batido nele no chão, os 5 policiais)

Aí a torcida se uniu pra tentar parar a agressão. pic.twitter.com/yAO1YF9w13 — Vascão da zoeira (@vascaodazoeira) July 31, 2022



Confira a nota oficial da Polícia Militar sobre o caso:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, no domingo (31/7), policiais militares do BEPE auxiliaram funcionários da segurança privada do Estádio de São Januário, após um homem tentar invadir o campo. A equipe tentou conter o indivíduo, que agrediu dois policiais. Os militares precisaram utilizar dos meios necessários para conter o homem que foi encaminhado juntamente com os policiais feridos para o posto médico do Estádio. Posteriormente, o mesmo foi conduzido para o Juizado do Torcedor."