Mateus Vital no treino do CorinthiansRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 01/08/2022 17:54

Rio - Fora dos planos de Vítor Pereira, o meia Mateus Vital pode deixar o Corinthians de graça. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Timão admitiria liberar o jogador sem custos, mas teria que manter os direitos econômicos do jogador, de 24 anos. Revelado pelo Vasco, Vidal teve seu nome ventilado novamente no clube carioca nas últimas semanas.

Vital retornou ao Corinthians, após ser emprestado ao Panathinaikos, da Grécia. Com contrato até o fim de 2023, o Timão teme perder o jogador de graça, além de ficar sem qualquer direito econômico do atleta, e por isso não deseja um novo empréstimo.

De acordo com o portal, o clube paulista entende que essa é uma forma de aliviar a folha salarial e dar mais oportunidade a atletas sem espaço no elenco, aumentando a chance de recuperar o investimento feito neles em uma eventual venda no futuro.



O Alvinegro tem 85% dos direitos econômicos do atleta, contratado do Vasco em 2018 por cerca de R$ 6,8 milhões. De acordo com o portal "globoesporte.com", Vital recebeu uma sondagem do Ceará, mas o alto salário do jogador acabou afastando o interesse do Vozão.