Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 31/07/2022 13:22

Rio - O acerto do Vasco com a 777 Partners deverá ser oficializado nos próximos dias. Na atual temporada, os objetivos do clube carioca são modestos: acesso e título da Série B. Porém, de acordo com informações do portal "UOL", o torcedor cruzmaltino já conseguirá sentir o efeito da SAF no ano que vem. O planejamento é que o clube carioca tenha um dos cinco maiores orçamentos do país. Um bônus ainda estaria incluso. O clube ficaria atrás apenas de Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras. O valor médio é próximo de R$ 250 milhões em contratações e folha salarial do time.

A Assembleia Geral para aprovar a transferência do futebol do Vasco para o fundo norte-americano deverá acontecer no dia 7 de agosto. A janela de transferência do meio do ano se encerra no dia 15 de agosto, com isso, para 2022 o efeito será pequeno porque há burocracias para a chegada de dinheiro do grupo investidor neste começo de parceria.



No próximo ano, o Vasco terá que iniciar uma montagem do elenco praticamente do zero. De acordo com o site, dentro da diretoria, há o pensamento de que pode-se montar um time competitivo. No entanto, apesar do aumento do orçamento, o clube deve passar por dificuldades por ser o primeiro ano de um time novo, mas a ideia é que a estruturação aconteça aos poucos.