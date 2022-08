Emílio Faro - Daniel Ramalho / Vasco

Emílio FaroDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 01/08/2022 09:30

Rio - O Vasco ficou no empate sem gols contra a Chapecoense, em São Januário. Ao fim da partida, o técnico interino Emilio Faro falou sobre a arbitragem. Os cariocas ficaram na bronca após o fim da partida, pedindo uma suposta penalidade em Eguinaldo, no segundo tempo, e também reclamando da expulsão de Nenê. Faro afirmou que os árbitros têm recebido muita pressão neste momento atual do futebol brasileiro.

"A arbitragem está muito pressionada no Brasil. Está todo mundo falando de arbitragem. Entra numa pressão que normalmente são os treinadores que sofrem e agora está toda em cima da arbitragem. A arbitragem fica indecisa em tomar atitudes na partida. Aí gera toda insatisfação e gera um jogo que é a última coisa que o mandante precisa, que é um um jogo dinâmico. O time deles estava em bloco baixo e teve um jogo picotado, parado, que traz insatisfação o tempo todo para as equipes. O jogo não anda. Esse tipo de arbitragem indecisa, com falta de convicção, prejudica o mandante. Fomos prejudicados porque o tempo de bola em jogo desse, com a torcida crescendo com a equipe, com toda hora jogada tolhida, estancada, fica complicado de jogar", afirmou.

Após golear o CRB, o Vasco não conseguiu repetiu o mesmo desempenho defensivo em São Januário. Emilio elogiou a Chapecoense e afirmou que o clube carioca não conseguiu quebrar a marcação dos catarinenses.

"Enfrentamos a equipe que é a melhor visitante do campeonato. Um time que se compactava muito bem no último terço. Quando encontramos equipe com essa característica fica grau de dificuldade maior para resolver. A gente não conseguiu, tentou, mas criando perspectivas para trás a gente sempre vai criar um problema. A verdade é que a a equipe não se apresentou, soube atacar marcando. Em momento algum demos transição ou corremos risco exagerado na partida. E isso mostra grau de maturidade da equipe do Vasco hoje", disse.