Paulo Victor, reforço do VascoFoto: Divulgação/Vasco

Publicado 30/07/2022 12:17

Rio - Na manhã deste sábado, o Vasco anunciou a contratação do lateral-esquerdo Paulo Vitor. O jogador, de 21 anos, chega por empréstimo junto ao Internacional até 31 de julho de 2023, com opção de compra. Revelado pelo Nova Iguaçu, o jogador já defendeu o Botafogo em 2021 e se transferiu para o Colorado no mesmo ano.

Paulo Victor, conhecido como PV, teve destaque com a camisa do Botafogo em 2021 e foi negociado com o Internacional por R$ 3 milhões. No ano passado, o jovem atuou em 19 jogos pelo Colorado. Já nesta temporada, ele perdeu espaço e jogou apenas oito partidas, todas pelo Campeonato Gaúcho.

Além de PV, o Vasco já fechou contrato com Alex Teixeira e Fábio Gomes. O clube tem negociações avançadas com Gustavo Maia, também do Internacional.