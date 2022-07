Raniel - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Raniel RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 30/07/2022 19:00

Rio - Emprestado ao Vasco até o fim do ano, o atacante Raniel deseja seguir no clube carioca e já teria informado ao Santos, clube que tem os seus direitos e ao empresário Carlito Monteiro. De acordo com informações do "Torcedores.com", as partes já estudam maneiras de chegarem a um acordo.

Raniel, de 26 anos, está emprestado ao clube carioca, com o valor fixado em uma compra de de 2 milhões de euros (R$ 10,5 milhões, pela cotação atual). O Cruzmaltino tem até o fim de novembro para exercer o seu direito, mas o valor é considerado fora da realidade de investimento do Vasco.

O atacante é bem avaliado pela diretoria pela forma como conduziu as negociações com o Vasco no começo do ano. Raniel tem 34 partidas, 13 gols e uma assistência pelo Cruzmaltino na atual temporada.