Andrey Santos comemora gol pelo VascoFoto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 30/07/2022 11:46

Rio - Juninho Pernambucano rasgou elogios a Andrey Santos, joia do Vasco e autor de dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o CRB, na última quinta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O volante de 18 anos solicitou a camisa 8, que pertenceu ao ídolo vascaíno e, após o jogo, afirmou que foi 'uma honra' utilizá-la. Para Juninho, o jovem tem muito sucesso pela frente.

"É difícil encontrar um jogador aos 18 anos tão pronto como ele. Fisicamente ele é um monstro. Sem a bola, a participação dele é total. Eu queria ver até o GPS dele, porque ele não para. E tecnicamente ele é muito acima dos outros", afirmou o ex-jogador do Vasco em entrevista ao canal "Resenha Loading", e emendou:

"Ele não vai ser melhor do que eu, ele vai ser muito melhor do que eu. Ele é um jogador muito mais completo. Com 18 anos eu não jogava a metade do que ele joga, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso", completou.

O ídolo do Vasco permaneceu com os elogios, desta vez, ao comportamento de Andrey em campo. Juninho, que ressaltou a responsabilidade e consciência do jovem, afirmou que camisa 8 caiu muito bem nele.

"Quando a gente vê ele falando, você vê que tem uma formação boa. Ele é simples. Quando perde a bola, ele se comporta bem. Quando sofre falta, se comporta bem. Tudo isso são sinais de que é um garoto com consciência da realidade. Então não tem perigo dar uma camisa para ele porque eu joguei, porque o Geovani jogou ou outro jogador jogou. Acho que foi a atitude certa. A camisa 8 sempre cai bem em um jogador que pensa e que gosta de jogar para o time", concluiu Juninho.