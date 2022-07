Vasco não tomou conhecimento do CRB - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 29/07/2022 19:10 | Atualizado 29/07/2022 20:44

Rio - Em grande estilo, o Vasco voltou a vencer e interrompeu uma sequência ruim na Série B. A goleada também aumentou bastante as chances de retorno para a elite do futebol brasileiro. De acordo com informações do "Infobola", site do matemático Tristão Garcia, o Cruzmaltino tem 77% de possibilidades de conseguir o acesso.

Antes do começo da rodada, o clube carioca aparecia com 68%. A goleada sobre o CRB, em São Januário, recolocou o clube carioca na segunda colocação da tabela. Na frente do Vasco, o Cruzeiro continua com 99% de possibilidades de voltar para a Série A no ano que vem.

Atrás do Vasco na tabela, o Grêmio tem mais chances matemáticas de acesso que o clube carioca. O Tricolor aparece com 81%. O Bahia fecha o G-4 com 58% de possibilidades. Depois, o Londrina e Tombense possuem 18%, seguidos por Sport e Sampaio Corrêa com 13%. Os demais clubes têm menos de 9% de possibilidades de acesso.