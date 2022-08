Andrey e Alex Teixeira - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 31/07/2022 17:59 | Atualizado 31/07/2022 18:47

Rio - A reestreia de Alex Teixeira não foi do jeito que os torcedores do Vasco esperavam. Em São Januário, o Vasco ficou no empate sem gols com a Chapecoense. A partida teve muita reclamação da arbitragem por parte dos vascaínos que pediram um pênalti em Eguinaldo no segundo tempo, e também pela expulsão de Nenê no fim da partida. Com o placar de 0 a 0, o Cruzmaltino pode terminar a 22ª rodada na quarta colocação, já que Grêmio e Bahia vão jogar na próxima sexta e sábado, respectivamente, e ambos têm dois pontos a menos que os cariocas.

A equipe de São Januário só voltará a jogar pela Série B no próximo dia 9. O adversário dos cariocas será a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 20h30. Já a Chapecoense jogará no próximo dia 10, em Santa Catarina, contra o Novorizontino.

O Vasco começou a partida em São Januário tentando impor o seu ritmo. A primeira chance aconteceu somente aos 18 minutos. Em boa trama coletiva pela esquerda, a bola chegou dentro da área para Andrey Santos, que finalizou para boa defesa do goleiro Saulo, da Chapecoense.

Porém, a Chapecoense também tentava criar dificuldades para o Vasco e por pouco não saiu na frente aos 26 minutos. Perroti achou Ronei em boas condições. O jogador do clube catarinense finalizou forte e Thiago Rodrigues fez grande defesa, salvando os donos da casa.

Aos 37 minutos, o Vasco chegou a balançar as redes. Anderson Conceição finalizou para dentro do gol, após lance de bola parada, porém, a arbitragem assinalou posição irregular do zagueiro, que foi confirmada pelo VAR.

O segundo tempo começou com a Chapecoense atrapalhando a saída de bola do Vasco e tentando estabelecer até uma pressão. Porém, a primeira chance perigosa foi do Cruzmaltino. Aos 13 minutos, Andrey Santos arriscou de fora da área e o goleiro Saulo caiu bem e fez uma grande defesa.

Dois minutos depois, após levantamento pela esquerda, novamente o jovem chegou bem cabeceando e assustando a equipe catarinense. Aos 16 minutos, os torcedores do Vasco explodiram em São Januário. Alex Teixeira entrou na vaga de Figueiredo.

A partida seguida bem disputada e com poucas chances. As duas equipes reclamaram bastante de decisões da arbitragem na reta final do segundo tempo. Aos 30 minutos, Eguinaldo caiu dentro da área em disputa com Pablo Oliveira. A arbitragem não viu penalidade para o Vasco. Dois minutos depois foi a vez da Chape ficar na bronca. Thiago Rodrigues vacilou, Fernando recuperou e se chocou com Andrey Santos, mas novamente a arbitragem não assinalou qualquer falta.

Aos 37 minutos, o Vasco teve uma grande oportunidade. Após cobrança de escanteio de Nenê, o goleiro Saulo não conseguiu sair bem do gol e Alex Teixeira cabeceou, no entanto, a bola acabou indo para fora. Seis minutos depois, o Cruzmaltino ficou com um jogador a menos. Nenê fez falta, levou o amarelo, reclamou bastante e acabou sendo expulso.

Com desvantagem numérica, o Vasco seguiu buscando o gol da vitória, mas com muitas dificuldades acabou não conseguindo criar oportunidades. No fim, um empate sem gols que recebeu algumas vaias dos torcedores em São Januário e também xingamentos à arbitragem.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 CHAPECOENSE



Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Gabriel Pec, Anderson Conceição, Palacios e Yuri (Vasco); Fernando, Luizinho, Jonathan, Matheus Bianqui e Victor Ramos (Chapecoense)

Cartões vermelhos: Nenê (Vasco)

Gols: -



VASCO: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias (Léo Matos), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Marlon Gomes), Andrey Santos e Nenê; Gabriel Pec (Palacios), Raniel (Eguinaldo) e Figueiredo (Alex Teixeira) / Técnico: Emílio Faro (Interino)



CHAPECOENSE: Saulo; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Lima (Claudinho), Matheus Bianqui, Alisson (Kevin) e Felipe Ferreira (Pablo Oliveira); Chrystian (Luizinho) e Perotti (Jonathan) / Técnico: Marcelo Cabo