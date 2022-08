Eguinaldo em lance na partida entre Vasco da Gama e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro B no Estadio Sao Januario em 31 de julho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/CRVG - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 01/08/2022 18:29

Rio - A CBF divulgou, na tarde desta segunda-feira, o áudio do polêmico lance na partida entre Vasco e Chapecoense, no último domingo, em que os cruzmaltinos reclamam de pênalti em Eguinaldo. Na ocasião, o árbitro Douglas Marques das Flores mandou o jogo seguir e o VAR optou por não interferir.

"Ele para de correr. Ele sente o contato e se joga. Para mim nada a marcar. Contato é lateral, e a queda após para de correr. Nada a marcar", disse Vinícius Furlan, responsável pelo VAR na partida.

O lance revoltou os jogadores do Vasco. O time carioca também reclama da expulsão de Nenê, que saiu de campo revoltado com o árbitro. O Cruzmaltino enviaria um ofício à CBF para ter acesso ao áudio e às imagens do VAR.