Torcedores do Vasco em São JanuárioDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 02/08/2022 10:00 | Atualizado 02/08/2022 10:04

Rio - Perto de concluir o acordo com a 777 Partners, o Vasco vem avançando em um projeto também importante para o futuro do clube. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Cruzmaltino tem conversas avançadas com a prefeitura para reformar e ampliar a capacidade de São Januário.

As conversas com prefeito Eduardo Paes teria começado em janeiro e avançaram nos últimos meses. A negociação envolve o presidente do Vasco, Jorge Salgado e pelo vice-geral, Carlos Roberto Osório. A expectativa é que um novo encontro aconteça neste mês para concluir o acordo.

As eventuais receitas seriam usadas para reforma, modernização e ampliação da capacidade para 40 mil torcedores. O projeto teria a participação da 777 Partners, que irá comprar 70% das ações do futebol do clube carioca, e passará a gerir o esporte nas próximas semanas.