Alex Teixeira domina a bolda no treino do elenco de futebol profissinal do Club de Regatas Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa em 30 de julho de 2022. Alex Teixeira fara sua estreia amanha contra a Chapecoense em Sao Januario. Foto: Daniel RAMALHO/CRVG - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 04/08/2022 15:14

Rio - A partida contra a Tombense, no próximo dia 13, às 11h, afetou a rotina do elenco do Vasco. Por conta do horário da partida, a comissão técnica decidiu mudar os treinos no CT Moacyr Barbosa, que antes aconteciam na parte da tarde, para o período da manhã.

O treino desta quinta já aconteceu no novo horário, e a tendência é que isso se repita nos próximos dias. A ideia é fazer com que os jogadores se acostumem principalmente com a temperatura, que tende a ser mais elevada.

O duelo entre Vasco e Tombense, no dia 13, acontecerá em São Januário. Antes, o Cruzmaltino encara a Ponte Preta, na próxima terça-feira, às 20h30, no Moisés Lucarelli.