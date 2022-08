Eguinaldo comemora gol pelo Vasco - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 04/08/2022 15:53

Rio - O Vasco acertou, na tarde desta quinta-feira, a compra em definitivo do atacante Eguinaldo, de 17 anos, que vem se destacando na Série B. O Cruzmaltino irá adquirir 70% do jovem junto ao Artsul, que manterá os outros 30%. O novo contrato do atacante será até 2027.

A negociação foi toda conduzida pelo Vasco, mas contou com o aval da 777 Partners. A empresa americana é quem irá pagar os R$ 800 mil ao Artsul por Eguinaldo, o que só deve acontecer após domingo, quando deve assumir o controle do futebol.

Eguinaldo vem tendo uma carreira meteórica. O jovem, que atuava na várzea até o início do ano passado, chegou ao Vasco emprestado pelo Artsul para reforçar o time sub-17. No entanto, deve boas atuações e foi promovido ao sub-20, sendo um dos artilheiros do Campeonato Carioca da categoria. No último mês, passou a ganhar oportunidades no time titular do Vasco.