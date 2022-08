Sarrafiore voltou a treinar com elenco após quase dez meses no DM - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Sarrafiore voltou a treinar com elenco após quase dez meses no DMFoto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 08/08/2022 16:21

Para o primeiro jogo desde que os sócios aprovaram a venda da SAF do clube para a 777 Partners, o Vasco terá de volta Sarrafiore entre os relacionados para o duelo desta terça-feira (9) contra a Ponte Preta, às 20h30 no Moisés Lucarelli. Fora dos gramados há dez meses, o meia é uma das novidades da delegação que viajou nesta segunda-feira a Campinas. Além dele, quatro contratações também estarão à disposição do técnico interino Emílio Faro.



Sarrafiore rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em 3 de outubro de 2021, contra o Confiança. Após cirurgia, iniciou o longo tratamento e teve o contrato de empréstimo com o Vasco renovado até o fim deste ano (pertence ao Internacional). Há três semanas, ele foi liberado pelo departamento médico e desde então se prepara para jogar.

O meia, que recentemente completou 25 anos, não será a única novidade entre os relacionados. Regularizados, os laterais Matheus Ribeiro e Paulo Victor, e os atacantes Bruno Tubarão e Fábio Gomes podem ter a primeira chance no Vasco contra a Ponte Preta.



"Foram 10 dias importantes para que a gente conseguisse realizar recuperação, treinamento e inclusão de atletas que foram contratados", explicou Emílio Faro ao site oficial do Vasco.