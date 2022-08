Josh Wander (sócio da 777), Eduardo Paes, Jorge Salgado (presidente do Vasco), Steven Pasko (sócio da 777) e Carlos Roberto Osório (vice-geral do Vasco) - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 08/08/2022 18:00

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado, comemorou bastante a aprovação em Assembleia Geral da transferência do futebol do clube carioca para a 777 Partners. O dirigente chamou a operação de maior transação da história do futebol do país.

"Hoje é um dia histórico para a gente. Você esta vendo a manifestação da torcida. Tivemos 79% de aprovação da SAF pelos sócios. Enão houve um engajamento tanto da parte da torcida como da parte dos sócios de que a gente estava realizando a maior transação do futebol brasileiro", afirmou em entrevista ao canal "Atenção Vascaínos".

Em discurso após a aprovação da Assembleia, o dirigente relembrou a promessa de um dos investidores da 777 Patners, Josh Wander, de transformar o clube carioca em um dos principais orçamentos do Brasil.

"O torcedor pode esperar que vamos fazer investimento relevante no futebol, time mais competitivo. Vamos brigar por título, disputar ombro a ombro com qualquer adversário. Josh da 777 já disse na ocasião de um jogo com Flamengo que vamos criar musculatura financeira para competir de igual para igual. O torcedor pode ter esperança, sim, que vai ter investimento relevante no futebol", disse.

Por fim, utilizando o seu perfil pessoal no Twitter, o dirigente fez agradecimentos pela decisão do Vasco. "Voltaremos a brigar por títulos e seremos um clube cada vez mais forte, seja na SAF, seja na parte da associação. Obrigado aos sócios, aos conselheiros, beneméritos, torcida e à diretoria", finalizou.