Josh Wander, sócio da 777 Partners, Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Josh Wander, sócio da 777 Partners, Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners Divulgação

Publicado 08/08/2022 15:28

Rio - A 777 Partners, oficialmente dona de 70% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco, anunciou, nesta segunda-feira (08), os primeiros dirigentes da nova fase do futebol do clube. Luiz Mello, que já era CEO do Vasco, seguirá com o seu cargo, sendo, agora, o CEO da SAF. Já Paulo Bracks, conforme antecipado pelo Jornal O Dia , será o diretor esportivo.

Luiz Mello é o CEO do Vasco da Gama desde 2021. Ele foi um dos responsáveis por auxiliar, diretamente, o grupo norte-americano com a compra da SAF. Já Paulo Bracks é conhecido no futebol nacional por ter sido diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, diretor de futebol do América-MG e diretor de futebol do Internacional.

Agora, os novos dirigentes do Vasco SAF se concentram nas importantes decisões que precisam se tomadas nas próximas semanas. A prioridade, no momento, é a contratação de um novo treinador para o elenco profissional. Além disso, a renovação de contrato do volante Andrey Santos também será abordada nos próximos dias.

Confira o comunicado oficial da 777 Partners:

" A 777 Partners anuncia nesta segunda-feira o início da estruturação da administração do Vasco da Gama SAF, que foi aprovada ontem pela Assembleia Geral de sócios do clube. A direção da 777 Partners informa que o profissional Luiz Mello será o CEO à frente da SAF do Vasco da Gama. Além disso, Paulo Bracks assumirá o cargo de Diretor Esportivo. Ambos assumirão esses papéis oficialmente assim que a SAF for estabelecida nas próximas semanas."