Matheus Ribeiro (E) e Bruno Tubarão foram apresentados pelo Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 08/08/2022 15:03

Enquanto aguarda a transição da SAF para a 777 Partners, após aprovação da venda pelos sócios no domingo, o Vasco segue com o seu dia a dia no CT Moacyr Barbosa e com o objetivo de retornar à Série A. Antes do duelo desta terça-feira (9) contra a Ponte Preta, às 20h30 fora de casa, o Gigante da Colina apresentou mais duas contratações - das cinco já confirmadas - para a Série B. E Bruno Tubarão e Matheus Ribeiro já estarão à disposição para a partida e viajarão com o grupo.



"Já enfrentei a Ponte Preta, sou acostumado a jogar lá no estádio deles. A expectativa é boa, vamos buscar a vitória fora de casa para seguirmos firmes na competição", afirmou o atacante Bruno Tubarão, emprestado pelo RB Bragantino até o fim do ano. Ele também explicou a origem do apelido.



"É de infância, pela aparência e pelo nariz (risos). Gosto do apelido, é um nome que pega".



Enquanto Bruno Tubarão terá forte concorrência no ataque, Matheus Ribeiro, ex-Avaí, é mais um nome que chega para tentar resolver o problema na lateral direita. O setor é motivo de dor de cabeça durante toda a temporada e a necessidade de cirurgia no joelho direito de Gabriel Dias tornou ainda mais necessária a contratação.



" Minha negociação com o Vasco foi muito rápida, prontamente aceitei esse desafio importante pra minha carreira. Conheço os jogadores que aqui estão, vou dar meu máximo para entrar no ritmo deles e dar meu melhor pra atingir meus objetivos. Eu me considero um lateral de bom passe, com boas chegadas à frente, mas que defendo bem também. Tenho respeito pelo Gabriel Dias e pelo Léo Matos", disse o jogador de 29 anos, que assinou contrato até abril de 2023.