Dirigentes do Vasco e representantes da 777 Partners reunidos em São JanuárioDaniel Ramalho/CRVG

Publicado 10/08/2022 19:17

O Vasco iniciou oficialmente a transição para a constituição da SAF, que será administrada pela 777 Partners, empresa norte-americana que terá 70% dos ativos. A Diretoria Administrativa do clube se reuniu na tarde desta quarta-feira, em São Januário, e definiu que o processo será coordenado pelo vice-presidente jurídico, José Cândido Bulhões. O dirigente terá o apoio do presidente Jorge Salgado e do 1º vice-presidente geral, Carlos Osório.

Outros vice-presidentes de áreas específicas do Vasco, além dos executivos das respectivas pastas, darão suporte no processo de transição de cada setor. O clube "está empenhado em garantir uma transição ordenada, com a celeridade que o processo requer, em estreita cooperação com nossos parceiros da 777 Partners".

No último domingo, os sócios decidiram, em Assembleia Geral Extraordinária, pela constituição e venda da SAF para a 777 Partners. O clube agora inicia os trâmites para criação da empresa, obtenção de CNPJ, abertura de conta bancária e repasse dos ativos do futebol do clube para a Vasco SAF.

Só depois de todas essas etapas concluídas, o grupo norte-americano estará integralmente no comando do futebol. A premissa otimista do Vasco é de que isso aconteça até o dia 5 de setembro.