Eguinaldo assinou contrato com o Vasco até 2027 - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 10/08/2022 17:06

Ao completar 18 anos na terça-feira (9), Eguinaldo conseguiu a renovação de contrato com o Vasco, assinada nesta quarta (10). Algo que não esperava há dois anos, quando ainda jogava na várzea no Maranhão. Por isso, ao assinar, ele revelou que se sentiu pensativo e realizado.



"Era um sonho que tinha desde que cheguei aqui. Estou feliz e realizado. Há praticamente dois anos jogava na várzea e não imaginava que ia assinar um contrato logo com um clube como o Vasco, gigante. Fiquei aqui muito pensativo por realizar esse sonho. Agradeço a Deus, Minha família e sou muito grato também ao Vasco", disse Eguinaldo à VascoTV.



O Vasco definiu na semana passada a compra por R$ 640 mil de 70% dos direitos econômicos de Eguinaldo, que estava emprestado pelo Artsul. E assim, acertou um contrato até 2027 com o jovem de 18 anos, que irá receber um aumento salarial. Atualmente, ele ainda mora no alojamento de São Januário, mas já procura um apartamento, e seguirá ajudando a família, que mora no interior do Maranhão, na cidade de Monção.



Destaque da equipe sub-20 do Vasco nesta temporada, Eguinaldo chegou a ser chamado para um período de treinos com a Seleção Sub-20 na Granja Comary. Ele foi descoberto pelo Artsul no ano passado e também chamou a atenção do Gigante da Colina. Estreou nos profissionais nesta Série B, contra o Ituano, em 20 de julho.