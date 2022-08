Luiz Mello e Paulo Bracks - Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

O elenco do Vasco se reapresentou nesta quarta-feira (10), no CT Moacyr Barbosa, e iniciou a preparação para o jogo contra o Tombense, sábado, em São Januário. A atividade ficou marcada pela presença dos dirigentes da Vasco SAF, o CEO Luiz Mello e o diretor esportivo Paulo Bracks. Ambos foram oficializados na segunda-feira passada (8) pela 777 Partners e agora estarão ainda mais presentes no ambiente de trabalho dos jogadores.

Acompanhados do gerente de futebol, Carlos Brazil, os dirigentes observaram o treinamento, que foi composto por reservas e não relacionados na derrota para a Ponte Preta, por 3 a 1, na última terça-feira, no Moisés Lucarelli. Paulo Bracks conversou muito com Palácios e Sarrafiore, que foram seus jogadores no Internacional. Nenê também bateu um papo com o novo diretor esportivo.

Os titulares realizaram trabalho regenerativo na academia do CT e não foram a campo. No gramado, o técnico interino Emílio Faro comandou uma atividade tática em espaço reduzido, com destaque para Palácios e Nenê, que cumpriram suspensão na última rodada. Além dos meias, o volante Yuri Lara também ficou de fora pelo mesmo motivo e são reforços da equipe para a partida contra o Tombense.

A presença do zagueiro Ulisses também chamou a atenção. O jogador participou sem restrições da atividade e se aproxima do retorno ao grupo. Ulisses desfalca o Vasco desde o Carioca, quando fraturou o pé direito. A expectativa é de que esteja liberado para jogar até o final deste mês.