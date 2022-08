Quintero - Daniel RAMALHO / CRVG

Publicado 10/08/2022 21:50

Rio - Em seu primeiro ano de Vasco, o zagueiro Juan Quintero já deixou claro a sua alegria de defender o clube carioca e o desejo de continuar. Em entrevista à "RCN Radio", da Colômbia, o defensor ressaltou que não se mete nas negociações, mas já deixou claro a sua vontade.

"Meu desejo é de continuar no Vasco. É um clube gigante que merece coisas boas. Quem cuida do meu futuro é o meu agente e meu pai. Eu procuro focar no campo para não deixar que nada afete meu desempenho", contou o zagueiro.

Juan Quintero, de 27 anos, está emprestado ao Vasco pelo Fortaleza. Ele chegou ao Brasil em 2019 para defender o clube cearense. Além das duas equipes, o defensor já atuou pelo Juventude. No futebol colombiano, Quintero iniciou sua carreira pelo Deportivo Cali.