CEO da SAF, Luiz Mello, e diretor esportivo, Paulo Bracks, conversam com os jogadores do VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 11/08/2022 12:13

Um dia depois de acompanharem o treino, o CEO da SAF do Vasco, Luiz Mello, e o diretor esportivo, Paulo Bracks, tiveram uma reunião nesta quinta-feira (11) com jogadores e comissão técnica. Na conversa antes do treino, os dirigentes se apresentou e explicou como será esse período de transição para a 777 Partners.

Desde a aprovação dos sócios do Vasco pela venda de 70% da SAF para a empresa americana, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no domingo, Mello e Bracks passaram a participar do dia a dia do departamento de futebol. O CEO da SAF viajou com o grupo a Campinas, na derrota por 3 a 1 para a Ponte Preta, enquanto o o diretor iniciou os trabalhos na quarta-feira e conversou muito com Palácios e Sarrafiore, que foram seus jogadores no Internacional. Nenê também bateu um papo com ele.



Entre o principal objetivo dos dirigentes neste momento é encontrar um técnico para a sequência da Série B. Odair Hellmann foi sondado, mas não houve avanço. Nas próximas semanas, haverá um período de transição para a SAF.



Na quarta-feira, uma reunião formalizou essa fase. O clube definiu o vice jurídico, José Cândido Bulhões, como coordenador do grupo, que terá também o presidente do Vasco, Jorge Salgado, e o primeiro vice, Carlos Roberto Osório.