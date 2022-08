Nene treina no CT Moacyr Barbosa na Cidade de Deus em 18 de junho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/CRVG - Daniel RAMALHO/CRVG

Nene treina no CT Moacyr Barbosa na Cidade de Deus em 18 de junho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/CRVGDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 11/08/2022 16:34

O técnico interino Emílio Faro terá uma boa dor de cabeça para escalar o Vasco, sábado, diante do Tombense, em São Januário, pela 24ª rodada da Série B. O meia Nenê, que cumpriu suspensão na derrota por 3 a 1 para a Ponte Preta, está à disposição para voltar ao time titular. No entanto, quem sai para a entrada do camisa 10?



A escolha mais simples é sacar Marlon Gomes, que em tese foi o substituto de Nenê. No entanto, o meio-campista jogou aberto pelos lados do campo e teve atuação de destaque, tornando a sua permanência entre os titulares bastante possível. A outra possibilidade seria barrar Alex Teixeira, mas o jogador foi contratado como grande reforço da temporada e dificilmente voltará para o banco de reservas.



Sobra então para Gabriel Pec ou Raniel. Em comum, a falta de prestígio junto ao torcedor vascaíno, o que tornaria a escolha de Emílio Faro mais aceitável, porém não quer dizer que a decisão seria fácil. Pec realiza um trabalho tático muito importante, principalmente na recomposição defensiva. Já Raniel é o artilheiro do time na temporada, com 14 gols, 8 deles marcados na Série B.



Caso opte por um dos dois, Emílio Faro pode reposicionar Alex Teixeira, que joga costumeiramente pelo lado esquerdo do ataque, mas também está habituado em jogar como referência no setor ofensivo. Além de Nenê, outro retorno certo é o de Yuri Lara, que também cumpriu suspensão. O volante também tem vaga cativa no time e volta no lugar de Zé Gabriel.

O Vasco é o 4º colocado da Série B, com 39 pontos, seis de vantagem para o Londrina e Tombense, 5º e 6º colocados, respectivamente.