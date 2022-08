Paulo Bracks e elenco do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 11/08/2022 15:04

O novo diretor esportivo do Vasco, Paulo Bracks, teve o primeiro contato com os jogadores, após ter sido anunciado oficialmente pela 777 Partners. O dirigente reuniu o elenco, explicou a sua missão no Cruz-Maltino e afirmou que o acesso para a Série A precisa ser tratado como obsessão.

"Qual é a minha missão aqui com vocês? Agregar, complementar o trabalho que vem sendo feito, deixar que vocês se concentrem exclusivamente no campo, de treino e de jogo. Jogador tem que se preocupar com o trabalho dele, que é jogar e eu quero deixar vocês com a cabeça 100% nessa obsessão e tem que ser obsessão. O acesso é obsessão, é respirar acesso, dormir acesso, é no treino, na academia, no refeitório e no jogo, é no 1 a 0 pró, no 1 a 0 contra. Pensar na camisa que vocês honram, que é a do Vasco da Gama, do tamanho que é".

Com passagens por América-MG e Internacional, Paulo Bracks demonstrou muita satisfação em estar no Vasco e revelou que recusou uma proposta de um outro grande clube brasileiro para fechar com o Cruz-Maltino.

"Eu estou muito feliz de estar aqui. Tive a oportunidade de ir para outro clube, também muito grande aqui no Brasil, mas eu quis vir para cá, pela grandeza, pelo lugar que o Vasco está hoje e pelo lugar que ele vai estar a partir de novembro com o trabalho de vocês. Quem joga são vocês, quem vai conseguir o acesso é o grupo de atletas. A gente dá o suporte. Eu estava na arquibancada no jogo contra o CRB e eu vi o ambiente externo, espetacular. Sempre temi jogar em São Januário. Jogar em São Januário é f... e vai continuar sendo f... porque a torcida abraça".

Antes da oficialização de sua contratação, Paulo Braks vinha trabalhando no departamento de futebol como consultor da 777 Partners. O período serviu para o dirigente se adaptar aos processos e conhecer as demandas mais urgentes do Vasco, como a compra dos direitos econômicos de Eguinaldo, oficializado na última quarta-feira. O próximo passo importante é a renovação do volante Andrey Santos, de 18 anos, titular absoluto da equipe.