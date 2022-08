Luiz Mello é o novo CEO do Vasco - Francisco Medeiros/Divulgação

Publicado 11/08/2022 16:28 | Atualizado 11/08/2022 16:30

Rio - Em reunião realizada na última quarta-feira, em São Januário, foi contornado o princípio de crise política nos primeiros dias de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco após a nomeação de Luiz Mello como CEO do projeto. A informação é do site 'ge'.

Apesar da grande rejeição em relação ao nome do profissional, houve consenso de que o momento é de priorizar a transição para que a Vasco SAF seja criada e receba os R$ 120 milhões previstos em contrato.

Um grupo de vice-presidentes do Gigante da Colina teria sido contrário a decisão de conceder o cargo a Luiz Mello. Jorge Salgado, presidente do clube, trabalhará ao lado do profissional. A troca na função por parte da 777 Partners foi descartada prontamente.

Luiz ocupava o cargo de CEO do Vasco antes da aprovação por parte dos sócios - ou seja, era um funcionário do clube. Sua nomeação gerou polêmica pela falta de comunicação com os gestores de diversas gavetas do Cruzmaltino, que descobriram posteriormente.

Próximos passos

A expectativa é de que a conclusão do processo fique entre três ou quatro semanas. A segunda etapa será a assinatura do acordo e transferência de 70% da empresa para a 777 Partners. Os R$ 120 milhões previstos para 2022 serão depositados na conta da SAF.