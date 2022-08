Emílio Faro - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 13/08/2022 10:33

Rio - O Vasco da Gama está escalado para enfrentar o Tombense, neste sábado (13), às 11h, em São Januário, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o retorno de Nenê, Yuri Lara e Carlos Palácios, o técnico Emílio Faro pode contar com grande parte d seu elenco. Como Alex Teixeira e Marlon Gomes tiveram um bom desempenho contra a Ponte Preta, a dupla foi mantida no elenco titular pelo treinador.

Com isto, o Vasco irá a campo com a seguinte equipe: Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos, Marlon Gomes e Nenê; Alex Teixeira e Raniel. No banco de reservas, estão a disposição: Halls, Léo Matos, Danilo Boza, Paulo Victor, Matheus Barbosa, Zé Gabriel, Palacios, Gabriel Pec, Figueiredo, Eguinaldo, Bruno Tubarão e Fábio Gomes.