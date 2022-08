Torcedores do Vasco em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Publicado 13/08/2022 22:25

Rio - Após oficializar o acordo com a 777 Partners, o Vasco tem algumas metas em relação a parceira. De acordo com informações do portal "UOL", o entendimento é que o clube carioca tem a possibilidade de, à longo prazo, alcançar um patamar similar ao do Palmeiras em relação a receira.

No entanto, para chegar lá, o Cruzmaltino terá que passar por etapas. A primeira prevê um recebimento de R$ 630 milhões do grupo norte-americano para um período de três anos. A parceria prevê que um investimento maior para reforçar o elenco para o ano que vem. Então, haverá um ciclo com esse dinheiro até 2026 para complementar o orçamento do futebol.

Esse investimento será para manter o Vasco no no grupo de cinco maiores investimentos no futebol brasileiro. A partir de 2027, a ideia é que o clube carioca passe a gerir receitas suficientes para bancar o próprio futebol em um patamar alto sem necessidade de aportes. Ora, para isso, a meta é de atingir uma arrecadação em torno R$ 600 milhões ao ano.

O Palmeiras é visto como referência, porque existe um entendimento de que os dois clubes têm potenciais semelhantes: ambos são de colônia, com torcidas de tamanho parecido, com um rival com maior grupo de torcedores na cidade, além de que o Verdão também passou por rebaixamentos antes de se tornar uma potência do futebol da América do Sul. Em 2021, o Alviverde obteve quase R$ 1 bilhão de receita. Mas, desse total, eram R$ 746 milhões referentes à temporada de 2021.

O Cruzmaltino tem algumas desvantagens e uma delas é em relação ao estádio. O clube paulista tem um estádio construído para 40 mil pessoas, em uma área nobre de São Paulo. O clube da Colina terá de reformar São Januário, que é um estádio mais acanhado, localizado em uma região menos abastada do Rio.