Emilio Faro - Daniel RAMALHO/CRVG

Emilio FaroDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 13/08/2022 17:30

Rio - Após dois tropeços, o Vasco voltou a vencer na Série B. Com ótima atuação dos jovens Andrey Santos e Marlon Gomes, o Cruzmaltino derrotou a Tombense por 3 a 1 em São Januário. Em entrevista coletiva, o treinador interino Emilio Faro exaltou a força ofensiva do elenco cruzmaltino e também elogiou outros jogadores do grupo.

"O Vasco vem apresentando bom entendimento de jogadores na frente e tem conseguido bastante finalizações. Hoje o que nos favoreceu é que nossas finalizações geraram gols. O que vamos falar do Alex Teixeira? O que vamos falar do Nenê, o que vamos falar do Raniel, que é nosso artilheiro no ano? O Andrey, o Marlon, que vinha fazendo partida impecável e, infelizmente, sentiu no segundo tempo. E temos opções. Hoje o Vasco se fortaleceu com opções. Hoje a disputa por posição vai fazer com que os jogadores tentem se desenvolver mais para sustentar a titularidade ou então para tomar a titularidade. O panorama hoje é bem favorável no Vasco para o quesito ataque", afirmou.



Principal promessa da base do Vasco, Andrey Santos fez dois gols na vitória sobre o Tombense. Emilio rasgou elogios ao jovem e afirmou que trata-se de um jogador praticamente completo.

"Na nossa rotina de análise dos jogos, o Andrey é o cara dos três terços do campo. O cara do tiro de meta, o cara do segundo terço, da criação e é o cara do terceiro terço, da finalização. Que local que a gente posiciona o Andrey? Ele por si só ele se encontra nessa situação de desenvolvimento na dinâmica do jogo e se encontra nos três terços com a maior facilidade possível", disse.