Andrey comemora seu gol na partida entre Vasco e Tombense no Estadio Sao Januario Pelo Campeonato Brasileiro B em 13 de agosto de 2022. - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 13/08/2022 13:05

Rio - Com mais de 20 mil torcedores em São Januário, o Vasco da Gama venceu o Tombense por 3 a 1, e segue vivo na luta pelo acesso. Crias da base do clube, Marlon Gomes e Andrey Santos foram os autores dos gols da equipe de Emílio Faro. O camisa oito, inclusive, marcou duas vezes, enquanto o meia-atacante fez um golaço de fora da área. Campeão da Série B de 2021 pelo Botafogo, Matheus Frizzo descontou para a equipe mineira.

O Vasco conseguiu abrir o placar logo em seu primeiro lance de perigo. Aos três minutos da etapa inicial, Marlon Gomes tocou de coxa para Nenê, que foi até a linha de fundo, e conseguiu um cruzamento rasteiro na medida para Andrey, que finalizou de primeira, já sem goleiro, e abriu o placar para a equipe do técnico Emílio Faro.

Após o gol, a equipe do Tombense começou a pressionar bastante a meta defendida por Thiago Rodrigues. Aos 14 minutos, Everton Galdino tentou uma finalização de fora da área, após parede de proteção feita por Ciel, mas acabou não pegando em cheio na bola, e chutou rente a trave.

No final do primeiro tempo, o Cruz-maltino seguiu pressionando, e conseguiu aumentar o placar. Marlon Gomes fez uma bela jogada individual, aplicando um chapéu no primeiro defensor, e conseguindo abrir a marcação do Tombense duas vezes, até finalizar de perna direita no canto do goleiro Felipe Garcia. Após o gol, o jovem, de apenas 18 anos, teve seu nome cantado nas arquibancadas de São Januário.

No começo do segundo tempo, uma preocupação para o técnico Emílio Faro. Marlon Gomes acabou se lesionando na perna direita, e teve que deixar o campo de maca. Visivelmente chateado e com dores, o jovem permaneceu no banco de reservas chorando.

Mesmo sem o camisa 25, o Vasco seguiu mantendo a bola no ataque. Aos 27 minutos, o Tombense errou uma saída de bola, fazendo com que Carlos Palacios pudesse tocar de primeira para Andrey, que apareceu dentro da grande área sem marcação, e conseguiu finalizar, aumentando o placar para o Cruz-Maltino. Este foi o quinto gol do jovem, de 18 anos, na Série B.

O Vasco ainda teve a oportunidade de fazer o quarto gol aos 33 minutos, quando Figueiredo fez bela jogada individual na ponta direita, e cruzou para Palacios, que finalizou. O chute do chileno acabou desviando na marcação, e saiu para escanteio.

O Tombense conseguiu diminuir o placar aos 39 da segunda etapa, quando Everton fez boa jogada na ponta esquerda, e chutou cruzado. Thiago Rodrigues acabou espalmando para o meio da grande área, onde estava Matheus Frizzo, que conseguiu finalizar para a rede. O jogador, campeão da Série B no ano passado com o Botafogo, marcou seu primeiro gol com a camisa do clube mineiro.

No último minuto de jogo, o Vasco vinha em um contra-ataque perigoso com Figueiredo pela ponta direita. Porém, o camisa 15 foi derrubado por Keké, do Tombense. Como já tinha amarelo, o atacante acabou sendo expulso, fazendo com que sua equipe terminasse a partida com um jogador a menos.

Com a vitória, o Vasco da Gama atingiu os 42 pontos, e se manteve na quarta colocação da competição. Agora, o Cruz-maltino volta suas concentrações para o duelo com o CSA, na próxima quinta-feira (18), às 20h, no Estádio Rei Pelé, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.