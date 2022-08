Raniel, atacante do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Raniel, atacante do VascoDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 14/08/2022 11:26

Rio - Mesmo com a vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Tombense, em São Januário, na manhã deste sábado, o atacante Raniel não teve uma boa atuação. Ainda no primeiro tempo, a torcida cruz-maltino chegou a pedir a entrada do jovem Eguinaldo, das divisões de base, o que irritou o camisa 9, que provocou o público. O atacante utilizou sua rede social para pedir desculpas.



"Fala galera, estou aqui para falar sobre o gesto que tive hoje pela manhã no final do primeiro tempo. A minha reação foi errada e me arrependo dela, mas queria deixar claro que em nenhum momento passou pela minha cabeça desrespeitar a torcida, que esteve ao meu lado e me deu forças quando não acreditavam mais em mim", disse, e emendou:

"Serei eternamente grato, então podem ter certeza que seguirei dando meu máximo para ajudar a recolocar o Vasco no seu devido lugar. Vamos juntos pelo acesso!", acrescentou.



Com o triunfo, o Cruz-Maltino segue na quarta colocação da Série B com vinte e quatros partidas disputadas. A diferença para o Londrina, atual quarto colocado, é de oito pontos, já que os paranaenses ficaram apenas no empate com o lanterna Vila Nova.



O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, dia 18, às 20h, para medir forças com o CSA, no Rei Pelé. O Londrina, por sua vez, encara o Bahia, no Estádio do Café, terça, às 20h30